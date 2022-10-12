Чехия запретит въезд россиянам по краткосрочным туристическим визам с 25 октября 2022 года Фото: REUTERS

С 25 октября 2022 года Чехия приняла решение ввести запрет на въезд россиян по краткосрочным шенгенским визам с целью туризма, культуры и спорта. Об этом сообщил глава чешского МИД Ян Липавский по итогам заседания правительства 12 октября.

«Россиян с краткосрочными визами не пустят в Чехию», - цитирует слова министра издание iDNES.

По его словам, в первую очередь тех. кто прибывает в пражский международный аэропорт.

«Мы вводим меры в отношении граждан РФ, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, культуры и спорта… Им будет запрещен въезд в Чехию. Это касается прежде всего российских граждан, которые прибывают в аэропорт в Праге», - заявил Липавский изданию Novinky.

На заседании также обсуждались вопросы восстановления Украины и помощь ее гражданам в получении убежища на территории Чехии.

Запрет касается только российских граждан, подчеркивает политик. Запрет на выдачу виз не будет действовать в отношении белорусских студентов, получающих стипендии в учебных заведениях.

Напомним, ранее глава чешского МИД Ян Липавский заявил, что правительство Чехии предложило полностью приостановить действие упрощенного визового режима между ЕС и Россией, а также Белоруссией.