Как сэкономить при покупке жилья в 2022 году

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Граждане России смогут сэкономить при покупке жилья в ипотеку благодаря государственным мерам поддержки, при этом ипотечный кредит возможно погасить в течение нескольких месяцев, заявил на Всероссийском онлайн-марафоне «Ипотека-2022: новые правила и возможности» директор Консультационного центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев.

«На помощь заемщикам могут прийти меры государственной поддержки, которые реализуются как на федеральном, так и на региональном уровне – они могут покрыть до 40% расходов по кредиту. Есть и случаи, когда благодаря госпрограммам семьи в течение нескольких месяцев полностью решали жилищный вопрос, в том числе закрывали ипотечный кредит», – рассказал специалист.

В ходе марафона Ковалев дал несколько советов по экономии средств при покупке ипотечного жилья. В первую очередь, отметил он, заемщик должен выбрать оптимальные условия кредита с наименьшей ставкой, подходящим сроком кредитования и платежами. По словам директора Консультационного центра ДОМ.РФ, для россиян сегодня действуют различные программы, например «Льготная ипотека» со ставкой до 7%, «Семейная ипотека» по ставке 6%, «Дальневосточная» и «Сельская ипотека», предусматривающие ставки 2% и 3 % соответственно.

Как подсчитали эксперты Консультационного центра ДОМ.РФ, программп ипотеки для IT-специалистов при покупке квартиры стоимостью пять миллионов рублей позволит более чем в два раза сэкономить на переплате по процентам. Так, переплата по ипотеке на рыночных условиях со ставкой 10% и ежемесячным платежом 53 тысячи рублей составит 4,6 миллиона, в то время как IT-ипотека предполагает ставку до 5% и ежемесячный платеж 39,5 тысячи рублей. То есть переплата составит 2,1 миллиона рублей, отмечают эксперты финансового института.

Кроме того, россияне могут погасить кредит досрочно, например, благодаря материнскому капиталу, который в этом году при рождении первого ребенка составляет 524 тысячи рублей, второго – 693 тысячи. Семьям, у которых родился третий ребенок, до конца 2023 года будут получать до 450 тысяч рублей на погашение кредитов, то есть при использовании «IT-ипотеки» ежемесячный платеж можно снизить до 31 тысячи рублей, а общую переплату по процентам – на сумму примерно 400 тысяч.

Также специалисты ДОМ.РФ советуют использовать для экономии денег налоговые вычеты. В настоящее время при покупке квартиры в ипотеку возможно использование имущественного вычета и вычета с процентов по ипотеке. Размер первого составляет до 260 тысяч рублей, второго – до 390 тысяч. Если же жилье приобретают супруги, то на налоговый вычет может рассчитывать каждый из них, и таким образом на погашение ипотеки можно направить еще до 1,3 миллиона рублей.