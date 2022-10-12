Россия выразила протест Японии из-за испытаний РСЗО HIMARS вблизи границ РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти России выразили протест посольству Японии в связи с испытаниями реактивных систем залпового огня HIMARS рядом с российскими границами.

«Посольству Японии в Москве был заявлен решительный протест в связи с испытанием 10 октября этого года реактивных систем залпового огня HIMARS силами самообороны Японии в рамках совместных с США военных учений на полигоне Яусубэцу (Хоккайдо), расположенном в непосредственной близости от российских границ», – сказано на сайте МИД России.

Как отметили в ведомстве, на этапе создания полигона Токио заявлял об отсутствии планов использовать его для испытаний дальнобойных вооружений типа РСЗО HIMARS. В российском МИД высказали недоумение по поводу того, что японские СМИ связали испытания этих систем со спецоперацией на Украине. В ведомстве заявили, что учения Японии и США рассматриваются Москвой как «вызов обеспечению безопасности дальневосточного региона России», поэтому РФ настаивает на немедленном прекращении этих маневров.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что военные учения США и Японии вблили берегов Дальнего Востока Россия рассматривает как угрозу своей безопасности.