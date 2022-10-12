ФОМ сообщил, что 78% граждан поддерживают вхождение ЛДНР, Херсонщины и Запорожья в состав России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Референдумы по вхождению территорий ЛНР и ДНР в состав России были проведены своевременно, считают 37% опрошенных россиян, аналогичной позиции придерживаются 42% россиян по поводу референдумов по Херсонской и Запорожской областям, об этом говорят итоги опроса Фонда "Общественное мнение".

По поводу проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках 37% респондентов согласны с тем, что референдумы провели своевременно, 44% полагают, что референдумы следовало провести раньше, 2% выразили мнение, что голосование необходимо было провести позже, 6% сообщили, что проводить референдумы не следовало вовсе, 11% затруднились дать ответ на этот вопрос.

Напомним, референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По результатам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ выступили 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

Позже президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к России. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.