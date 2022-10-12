В Госдуме допустили, что восстановление Крымского моста займет примерно полтора месяца Фото: REUTERS

Член комитета Государственной думы РФ по транспорту Андрей Колесник оценил возможные сроки восстановления Крымского моста после взрыва.

По его словам, ремонтно-восстановительные работы могут занять примерно около месяца или чуть больше. Об этом пишетLenta.ru.

Колесник также добавил, что сейчас основную сложность представляет тот факт, что в результате взрыва оказались частично повреждены опоры моста, которых до этого визуально не было заметно.

- Темпы восстановления Крымского моста довольно высокие... Главное сейчас - обеспечить безопасность проезда по уцелевшим участкам. А в целом на восстановление у нас хватает и техники, и людей. Думаю, месяц-полтора ... (займет процесс восстановления моста), - рассказал депутат.

Накануне телеканал "360" сообщал, что премьер РФ Михаил Мишустин призвал обеспечить все перевозки в направлении Крыма и обратно в полном объеме. По его словам, необходимо максимально продумать детали, чтобы не возникало никаких сбоев.

12 октября RT сообщил, что российские следователи установили личности 12 причастных к теракту Крымского моста. В ведомстве уточнили, что полученные доказательства свидетельствуют о том, что все было организовано украинскими спецслужбами.