Сергей Густов: «Нужно расширять механизмы соцподдержки граждан при газификации участка и дома»

«Несмотря на то, что во многих субъектах Российской Федерации предусмотрены различные варианты помощи льготным категориям потребителей, есть, на наш взгляд, еще некоторые возможности, которые пока широко не используются. В последний раз на федеральном штабе мы отмечали в их числе газовую ипотеку, когда любой потребитель – даже не из льготной категории, может взять кредит в государственном банке, а процент по этому кредиту гасится за счет федерального и регионального бюджетов. Мы считаем, что есть возможность помочь из бюджетов субъектов РФ в части оплаты “стоимости” денег, то есть части процентной ставки», — сказал Густов.

Помимо льготного кредитования уже используется отработанный механизм субсидий при газификации, когда льготным категориям граждан из бюджетов регионов выделяются средства на приобретение газоиспользующего оборудования и работы внутри участка.

«Догазификация будет продолжаться и дальше, то есть по своей сути она бессрочная. Поэтому, полагаю, новых заявителей – наших потенциальных абонентов, – такой инструмент заинтересует», — выразил уверенность Густов.

На догазификацию к настоящему времени принято уже порядка 710 тысяч заявок. Договоры заключены по 85% из них. Свыше половины договоров исполнены – газопроводы построены до границ земельных участков заявителей. По информации от Единого оператора газификации, до конца текущего года в России планируется исполнить более полумиллиона договоров