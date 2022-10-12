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Общество12 октября 2022 16:26

Сергей Густов: «Нужно расширять механизмы соцподдержки граждан при газификации участка и дома»

Генеральный директор Группы Газпром межрегионгаз на Международном форуме РЭН-2022 предложил рассматривать новые механизмы поддержки россиян при догазификации
Сергей КУЗНЕЦОВ

«Несмотря на то, что во многих субъектах Российской Федерации предусмотрены различные варианты помощи льготным категориям потребителей, есть, на наш взгляд, еще некоторые возможности, которые пока широко не используются. В последний раз на федеральном штабе мы отмечали в их числе газовую ипотеку, когда любой потребитель – даже не из льготной категории, может взять кредит в государственном банке, а процент по этому кредиту гасится за счет федерального и регионального бюджетов. Мы считаем, что есть возможность помочь из бюджетов субъектов РФ в части оплаты “стоимости” денег, то есть части процентной ставки», — сказал Густов.

Помимо льготного кредитования уже используется отработанный механизм субсидий при газификации, когда льготным категориям граждан из бюджетов регионов выделяются средства на приобретение газоиспользующего оборудования и работы внутри участка.

«Догазификация будет продолжаться и дальше, то есть по своей сути она бессрочная. Поэтому, полагаю, новых заявителей – наших потенциальных абонентов, – такой инструмент заинтересует», — выразил уверенность Густов.

На догазификацию к настоящему времени принято уже порядка 710 тысяч заявок. Договоры заключены по 85% из них. Свыше половины договоров исполнены – газопроводы построены до границ земельных участков заявителей. По информации от Единого оператора газификации, до конца текущего года в России планируется исполнить более полумиллиона договоров