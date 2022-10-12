Психолог объяснила, как говорить с детьми о мобилизации родителя Фото: Виталий ТИМКИВ

Семейный психолог Кира Макарова дала советы, как можно аккуратно объяснить ребенку новость о мобилизации родителя.

Эксперт объясняет, что для детей крайне важно ощущение безопасности. Именно поэтому она призвала родителей объяснить ситуацию без лишних эмоций.

В беседе с Lenta.ru Макарова рассказала, что при мобилизации сложно сохранять спокойный настрой в семье. Однако стоит помнить, что ребенок не готов к переживаниям взрослых.

- Нужно держать себя, ограждать детей от сложных для детской психики картин и разговоров. Ребенку просто можно сказать, что папа отправился в военную командировку и скоро вернется. Без подробностей и паники, - объяснила психолог.

Телеканал "360" напоминает, что в России с 21 сентября началась частичная мобилизация. Призыву подлежат люди, которые находятся в запасе, объявил в обращении к россиянам президент Владимир Путин.

Как отмечает RT, в стране проходят мероприятия по призыву в рамках частичной мобилизации 300 тысяч граждан, пребывающих в запасе. Однако 12 октября в Кремле заявили, что в России нет никакой новой волны в рамках частичной мобилизации.