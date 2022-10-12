Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика12 октября 2022 16:49

Белый дом обвинил Россию в подрыве сотрудничества в Арктике

Москва создает риски непреднамеренных конфликторв в регионе, заявил Вашингтон
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Белый дом обвинил Россию в подрыве сотрудничества в Арктике

Белый дом обвинил Россию в подрыве сотрудничества в Арктике

Фото: REUTERS

Действия России в Арктике, в частности наращивание военного присутствия, подрывают сотрудничество в регионе, утверждает Белый дом.

«Россия за последнее десятилетие существенно нарастила свое присутствие в Арктике, модернизировав свою военную инфраструктуру и нарастив интенсивность военных учений и тренировочных операций. Ее агрессивное поведение обострило геополитические трения в регионе, создавая риски непреднамеренных конфликтов и подрывая сотрудничество», – говорится в стратегии национальной безопасности США на сайте администрации американского президента.

Кроме того, США считают, что влияние в Арктике стремится наращивать и Китай, что выражается в увеличении инвестиций в региона и поиске в нем новых научных проектов. Как утверждает Вашингтон, Пекин использует научное взаимодействие для проведения исследований двойного назначения в интересах разведки и оборонных нужд. Белый дом пообещал укреплять сотрудничество с союзниками в Арктическом регионе.

Напомним, ранее научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси заявил, что Россия слишком активно осваивает Арктику и увеличивает добычу природных ресурсов со дна Северного ледовитого океана.