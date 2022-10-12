Белый дом обвинил Россию в подрыве сотрудничества в Арктике Фото: REUTERS

Действия России в Арктике, в частности наращивание военного присутствия, подрывают сотрудничество в регионе, утверждает Белый дом.

«Россия за последнее десятилетие существенно нарастила свое присутствие в Арктике, модернизировав свою военную инфраструктуру и нарастив интенсивность военных учений и тренировочных операций. Ее агрессивное поведение обострило геополитические трения в регионе, создавая риски непреднамеренных конфликтов и подрывая сотрудничество», – говорится в стратегии национальной безопасности США на сайте администрации американского президента.

Кроме того, США считают, что влияние в Арктике стремится наращивать и Китай, что выражается в увеличении инвестиций в региона и поиске в нем новых научных проектов. Как утверждает Вашингтон, Пекин использует научное взаимодействие для проведения исследований двойного назначения в интересах разведки и оборонных нужд. Белый дом пообещал укреплять сотрудничество с союзниками в Арктическом регионе.

Напомним, ранее научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси заявил, что Россия слишком активно осваивает Арктику и увеличивает добычу природных ресурсов со дна Северного ледовитого океана.