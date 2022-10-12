США к 2030 году планирует полностью модернизировать свое ядерное вооружение Фото: REUTERS

США намерены модернизировать свой ядерный комплекс к 2030 году и укрепить обязательства перед союзниками. Об этом говорится в обнародованном докладе о стратегии национальной безопасности страны.

"Чтобы наши силы и далее оставались способными реагировать на угрозы, с которыми мы сталкиваемся, мы намерены модернизировать нашу ядерную триаду, командование ядерными силами, средства управления и связи, нашу ядерную инфраструктуру, а также укрепить обязательства перед нашими союзниками", - говорится в документе, распространенном Белый дом.

Там отмечается, что в 2030-м году США впервые потребуется сдерживать сразу две крупные ядерные державы. По мнению авторов стратегии каждая из держав будет обладать современными и разнообразными глобальными и региональными ядерными силами, поэтому необходимо развивать американскую силу сдерживания, которая позволит снизить риски “развязывания ядерной войны".

Сегодня, 12 октября 2022 года президент США Джо Байден заявил, что не верит в возможность применения российским лидером Владимиром Путиным ядерного оружия. При этом подобный сценарий Америка берет в расчет.