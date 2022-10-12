Политолог Солонников предрек Украине энергетический коллапс через несколько недель ракетных ударов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог Дмитрий Солонников заявил, что урон, нанесенный энергетической инфраструктуре Украины российским высокоточным оружием, пока позволяет киевскому режиму справляться с надвигающимся коллапсом самостоятельно.

Однако, если атаки продолжатся в течение нескольких недель, Незалежная будет вынуждена обратиться за помощью к западным "друзьям". Об этом сообщает "Пятый канал".

- Пока что это временные сложности, которые Украина пытается преодолевать своими средствами. Но, чтобы временные сложности стали постоянными, уничтожение инфраструктуры Украины, в том числе энергетической, должно стать постоянным, - считает эксперт.

Как ранее писал сайт KP.RU, после массированных высокоточных ударов по объектам инфраструктуры Украины власти Незалежной объявляют воздушную тревогу. Украинские журналисты сообщили о взрывах сразу в нескольких регионах, в том числе в Киевской и Одесской областях, Виннице, Кривом Роге и Ровно.