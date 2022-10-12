США не планируют вводить вторичные санкции за покупку российской нефти по ценам выше лимита Фото: Shutterstock

Власти Соединенных Штатов не намерены вводить вторичные санкции против стран, покупающих нефть из России по ценам выше установленного лимита, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

«Мы не планируем вводить вторичные санкции, так как не видим в этом необходимости», – сказал замглавы американского Минфина на энергетической конференции в Нью-Йорке.

Как отметил Адейемо, США стремятся к тому, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировой рынок, но доходы России при этом снижались. Вашингтон будет добиваться дальнейшего снижения цен на энергоносители и роста поставок своих энергоресурсов на мировые рынки, заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что страны «Большой семерки» намерены ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря 2022.

Как писал сайт KP.RU, Еврокомиссия также предложила ввести потолок цен на нефть из России в рамках восьмого пакета санкций.