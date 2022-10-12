Стало известно, без чего Стас Пьеха не смог бы прожить Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский певец, внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи Стас Пьеха раскрыл, без чего бы не смог прожить.

В интервью для "Газета.Ru" он заявил, что не смог бы прожить без употребления матерных слов.

- Я бы, наверное, не смог без мата, да и не хочу без него обходиться. Это классная краска, которая ... помогает сыграть на контрастах или усилить эмоции, - поделился исполнитель.

Также он отметил, что в речи в одном предложении можно использовать матерное слово, а в другом - "культурную конструкцию", что позволит произвести на человека впечатление из-за "контраста".

При этом певец заявил, что когда он находится на публике, то старается "блюрить" мат.

Ранее "телеканал 360" сообщал, что Стас Пьеха считает главным делом своей жизни медицину. Он признался, что мечтает стать нейропсихологом. Исполнитель также рассказал, что занимаюсь медициной уже восемь лет и верит в то, что это будет основным делом его жизни.