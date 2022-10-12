В Белом доме заявили, что Байден не намерен встречаться с Путиным Фото: ТАСС

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не намерен встречаться с главой российского государства Владимиром Путиным, заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент глубоко убежден в том, что Россия должна принять серьезное предложение по обмену заключенными, которое мы выдвинули, либо представить серьезное контрпредложение для проведения переговоров. Однако у него нет намерения встречаться с Владимиром Путиным», – сказала пресс-секретарь американского лидера.

Вместе с тем администрация президента США продолжает контактировать с Москвой по вопросу обмена заключенными.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует возможность обмена находящихся в американских тюрьмах россиян, среди которых и Виктор Бут, на осужденных в России американских граждан, поскольку такие публичные высказывания могут сорвать весь процесс.

Кроме того, Песков сообщал, что президенты России и США пока не планируют проводить новых переговоров.