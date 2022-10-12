В Гидрометцентре спрогнозировали потепление в Москве к 17 октября 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и регионе ожидается потепление.

По словам синоптика, повышение температуры воздуха прогнозируется ближе к 17 октября. Это произойдет из-за прихода в регион антициклона. Однако он уточнил, что это еще не начало бабьего лета.

- Температура воздуха с завтрашнего дня будет равняться 10 градусам. 13 и 14 октября - еле-еле дотянет до десятиградусной отметки, - рассказал Вильфанд в беседе с Lenta.ru.

Также он добавил, что уже к концу воскресенья или в понедельник воздушные массы изменят свое направление.

- Прогнозируется, что ... дневная температура повысится до плюс 10-14 градусов. Погода будет хорошая, без осадков, будет много света, - сказал он.

В конце сентября ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщал, что в Центральной части России не ожидается наступления заморозков. Как пишет ФАН, синоптик отметил, что заморозки в сентябре наблюдались только в 1930 году.

Также Life.ru сообщал, что похолодание в начале октября было зафиксировано в Новосибирской, Иркутской областях, Красноярском, Алтайском, Забайкальском краях, Тыве и Бурятии. Температура воздуха в регионах Дальневосточного и Сибирского федеральных округов опускалась до 8-15 градусов мороза.