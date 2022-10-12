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Экономика12 октября 2022 18:24

Глава МИД Венгрии сообщил о договоренности об отсрочке платежей за поставки российского газа

Поставки голубого топлива в Венгрию перенаправят с Запада через «Турецкий поток»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава МИД Венгрии сообщил о договоренности об отсрочке платежей за поставки российского газа

Глава МИД Венгрии сообщил о договоренности об отсрочке платежей за поставки российского газа

Фото: REUTERS

Венгрия достигла окончательной договоренности с российским холдингом «Газпром» об отсрочке платежей за поставки газа, сообщил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

«Генеральный директор компании Akaszt Meg Sport завтра подпишет договор об отсрочке платежа, так что наши условия оплаты станут более благоприятными», – сказал глава венгерского МИД в видеообращении, опубликованном в Facebook*.

По словам Сийярто, поставки газа из России в Венгрию будут осуществляться не через Запада, а по южному маршруту через «Турецкий поток».

Напомним, ранее стало известно, что «Газпром» по просьбе Венгрии предоставил стране отсрочку платежа за поставки газа на сумму 1,9 миллиарда евро. По подсчетам Bloomberg, Венгрия зимой должна будет заплатить за российский газ, предположительно, около 4 миллиардов евро, не считая отсроченного платежа.