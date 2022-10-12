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Политика12 октября 2022 18:43

На Украине сообщили о взрывах в Житомирской области

Ранее воздушная тревога прозвучала в Киеве
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
На Украине сообщили о взрывах в Житомирской области

На Украине сообщили о взрывах в Житомирской области

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Житомирской области Украины прогремели взрывы, сообщает информационное агентство УНИАН.

«Сообщают о звуках взрывов в Житомирской области», – сказано в Telegram-канале издания.

Напомним, в среду, 12 октября, вновь объявили воздушную тревогу власти Киева, призвав жителей спрятаться в укрытиях.

Как писал сайт KP.RU, воздушная тревога в третий день подряд объявлена в нескольких регионах Украины. По данным местных журналистов, сирены были запущены в центральных и южных частях страны. Так, о воздушной тревоге предупредили власти Киева, Черкасской, Одесской и Полтавской областей.

Напомним, днем ранее журналисты сообщили, что звуки воздушной тревоги слышны в Киеве и Киевской области, а также Одесской, Днепропетровской, Черниговской, Винницкой и Сумской областях.

Накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военного управления и энергетики Украины. Для этого использовались высокоточные ракеты морского базирования, намеченные цели были поражены.