Зеленский вновь ввел санкции против Януковича

Виктор Янукович Фото: Евгения ГУСЕВА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности (СНБО) страны о повторных санкциях в отношении бывшего главы республики Виктора Януковича.

«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2022 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», – сказано в документе, опубликованном на сайте офиса украинского лидера.

Кроме того, санкции введены против бизнесмена Сергея Курченко и бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева. Согласно указу, активы подсанкционных лиц будут заблокированы на Украине в течение десяти лет.

Как писал сайт KP.RU, ранее Янукович призывал Зеленского остановить боевые действия на Украине любой ценой.