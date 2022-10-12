Политолог Леви допустил, что девятый пакет антироссийских санкций будет набором персональных ограничений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый, девятый пакет антироссийских санкций, скорее всего, будет состоять из персональных ограничений, считает политолог Дмитрий Леви.

Свою позицию эксперт объяснил тем, что ЕС использовал уже практически все возможные рычаги давления. При этом он допустил, что возможны некоторые секторальный санкции, например, в металлургической отрасли. Об этом пишет Lenta.ru.

- Предполагаю, что девятый пакет санкций будет в виде набора персональных ограничений, вряд ли там появится что-то новое ... Все, что могли придумать в Европейском соююзе, США уже придумали и реализовали ... Ресурс у стран коллективного Запада остается небольшой - давление на третьи страны, - сказал политолог.

Накануне телеканал "360" сообщал, что ЕС ужесточил "криптовалютные" санкции, а именно ввел полный запрет на обслуживание криптоактивов россиян. На практике нововведение может закрыть гражданам России доступ к криптокошелькам на крупнейших биржах.

Также ФАН писал, что премьер Венгрии Виктор Орбан сравнил санкции ЕС против России с борьбой карликов и великана. Политик также указал, что ограничения противоестественны, ведь Россия обладает внушительными возможностями.