Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье12 октября 2022 19:19

Уролог Галимов рассказал об вреде кето-диет для почек

Такие диеты нагружают орган, объяснил эксперт
София ГОНЧАРОВА
Уролог Галимов рассказал об вреде кето-диет для почек

Уролог Галимов рассказал об вреде кето-диет для почек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач уролог-андролог "СМ-Клиника" Азамат Галимов рассказал, что при резком похудении и полное ограничение поступления жиров у человека может обернуться серьезными последствиями для организма. В частности, это повышает риски возникновения патологической подвижности почки.

- Популярные кето-диеты с большим содержанием белков сильно нагружают этот орган и повышают риск появления у человека мочекаменной болезни и повреждения почек, - рассказал доктор в беседе с изданием Газета.Ru.

Уролог также отметил, что использование на протяжении делительного времени мочегонных препараты с целью похудения без присмотра врача опасно: "Бесконтрольный прием этих препаратов может привести к хронической почечной недостаточности".

Кроме того, к перегрузке почечной ткани приводит поступление в организм большого количества кофеина, уточнил Галимов.

Ранее "Известия" писали, что прием мочегонных и слабительных средств в целях снижения веса может иметь смертельные последствия на фоне хронических заболеваний у человека. Об этом предупредил врач-диетолог Алексей Ковальков. Он также уточнил, что при похудении такие средства помочь не могут, поскольку не способны влиять на жировую ткань.