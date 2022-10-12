Уролог Галимов рассказал об вреде кето-диет для почек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач уролог-андролог "СМ-Клиника" Азамат Галимов рассказал, что при резком похудении и полное ограничение поступления жиров у человека может обернуться серьезными последствиями для организма. В частности, это повышает риски возникновения патологической подвижности почки.

- Популярные кето-диеты с большим содержанием белков сильно нагружают этот орган и повышают риск появления у человека мочекаменной болезни и повреждения почек, - рассказал доктор в беседе с изданием Газета.Ru.

Уролог также отметил, что использование на протяжении делительного времени мочегонных препараты с целью похудения без присмотра врача опасно: "Бесконтрольный прием этих препаратов может привести к хронической почечной недостаточности".

Кроме того, к перегрузке почечной ткани приводит поступление в организм большого количества кофеина, уточнил Галимов.

Ранее "Известия" писали, что прием мочегонных и слабительных средств в целях снижения веса может иметь смертельные последствия на фоне хронических заболеваний у человека. Об этом предупредил врач-диетолог Алексей Ковальков. Он также уточнил, что при похудении такие средства помочь не могут, поскольку не способны влиять на жировую ткань.