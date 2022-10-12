МИД Белоруссии: Отправка наблюдателей на границу с Украиной будет означать вовлечение в конфликт

Отправка странами Запада наблюдателей на границу Белоруссии и Украины будет означать вовлечение этих государств в конфликт, предупредил глава белорусского Министерства иностранных дел Владимир Макей.

«Я согласен здесь с оценкой, которая прозвучала с российской стороны. Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Белоруссии и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт», – сказал дипломат в беседе с журналистами.

Как отметил Макей, Минск не желает участвовать в этом конфликте и хочет его скорейшего завершения, в то время как с подачи Запада ситуация на Украине только обостряется. Конкретные меры реагирования находятся в компетенции военных и спецслужб, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил странам «Большой семерки» разместить на белорусско-украинской границе группу международных наблюдателей.