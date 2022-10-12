Названа самая модная верхняя одежда для мужчин на осень-2022 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чтобы выглядеть стильно осенью 2022 года мужчинам стоит обратить внимание на кожаные бомберы, дутые парки прямого кроя и пуховики из нейлона.

Наиболее практичные модели верхней одежды отличают утепленная подкладка из шерпы (материал, по текстуре напоминающий овечью шерсть).

- В осенний период не утрачивают актуальность бомберы из матовой экокожи ...куртки-бомберы хорошо сочетаются с фланелевыми рубашками, однотонными и принтованными футболками, джинсами разных посадок, - рассказали изданию Газета.Ru стилисты бренда Gloria Jeans.

Накануне телеканал "360" сообщал, какие шубы будут модными в сезоне зима-2022/2023. По словам стилиста Нади Ивановой, в этом году мода на меховые изделия достаточно противоречива, поскольку будут актуальны как сдержанные, так и яркие расцветки шуб.

Тем временем, RT напоминает россиянам, как можно освободить свой гардероб от ненужных вещей. Стилист по одежде Катя Зобкова рассказала, что можно воспользоваться достижениями современных технологий и запустить челлендж по обмену вещами с подписчиками в соцсетях. Более хлопотный и вместе с тем более выгодный путь - продать вещи через доски объявлений.