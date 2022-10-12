Врач Мановска предупредила о риске обезвоживания организма в осенне-зимний период Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Терапевт, нутрициолог и эксперт по здоровью Coral Club Елена Мановска предупредила россиян, что осенью и зимой риск обезвоживания организма становится гораздо выше, чем летом.

Это связано с тем, что в прохладную погоду человек реже испытывает жажду, что в результате приводит к нарушению питьевого режима. Также осенью включается отопление в домах и офисах, воздух в помещениях становится сухой, и на этом фоне становятся сухими слизистые кожи. Об этом пишет Газета.Ru.

- На сухие слизистые вирусы садятся гораздо легче, возрастает риск заболеть. Более того, осенняя хандра – тоже повод выпить чистой воды. Гормон стресса кортизол приводит к тому, что в коже хуже синтезируется гиалуроновая кислота, которая удерживает жидкость в межклеточном пространстве, - объяснила врач.

Эксперт также посоветовала в любое время года соблюдать простое правило - выпивать не менее 1,5-2 литра чистой воды в день.

- Воду лучше всего пить теплой – в пределах 40°C, - добавила Мановска.

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