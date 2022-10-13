В Чувашии успешно воплощаются федеральные программы «Спорт – норма жизни» и «Бизнес-спринт»

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Мероприятия проекта условно разделяются на два блока: строительство спортивных объектов и оснащение республиканских спортивных школ.

Строительство и капитальный ремонт спортивных объектов – одно из важных направлений государственной политики. В результате увеличивается их доступность и, как результат, растет численность россиян, которые регулярно занимаются физической культурой и спортом. Это является основной целью федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

В Чувашии удалось добиться значительного прогресса в укреплении и совершенствовании спортивной инфраструктуры. По данным Минспорта России, которые были приведены на международном форуме «Россия - спортивная держава», с января по сентябрь текущего года республика стала одним из шести регионов-лидеров по уровню развития спортивной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

За три года в Чувашии созданы 28 новых спортивных объектов, в том числе, 20 малых спортивных площадок для подготовки и сдачи нормативов ГТО, четыре физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа, Региональный центр по хоккею в г. Чебоксары, 25-метровый плавательный бассейн в с. Аликово, стадион при СОШ № 8 в г. Новочебоксарск, ФОК в с. Ишлеи. Строятся стадионы в Мариинском Посаде и Батыревском районе, а также крытый каток в микрорайоне «Новый город» Чебоксар.

В рамках проекта «Спорт – норма жизни» спортивные школы Чувашии получают государственную поддержку, как из республиканского, так и из федерального бюджетов. В текущем году на оснащения оборудованием, закупку снаряжения для спортсменов и другие насущные цели субсидии получили СШОР № 1 имени Егоровой, СШОР № 6, СШОР № 10 имени Трофимова, а также Спортивная школа по футболу. Республиканские спортшколы продолжат получать государственную поддержку и в дальнейшем.

«На средства субсидий закупается спортивное оборудование, инвентарь и экипировка. Это является значительной поддержкой в укреплении материально-технического состояния спортивных школ. Кроме того, повышается уровень тренировочного процесса и подготовки к соревнованиям», - отметил министр спорта республики Василий Петров.

В следующем году помимо продолжения строительства крытого катка в микрорайоне «Новый город», планируется обустройство трех малых спортивных площадок для подготовки и сдачи нормативов ГТО. В 2024 году планируется начать строительство крытого футбольного манежа на стадионе «Труд» в Чебоксарах.

В 2022 году в Чувашии приступили к реализации федерального проекта «Бизнес-спринт». Он является частью госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». На средства федеральной субсидии в республике Чувашия в 2023 году построят модульный спортивный зал и две «умные» спортивные площадки. Третья появится в 2024 году.

Каждую площадку оснастят оборудованием для полноценных тренировок в шаговой доступности и точкой беспроводного доступа в Интернет. На тренажерах будет QR-код. Отсканировав его смартфоном, можно будет получить инструкцию по индивидуальным тренировкам.

Первые две «умные» площадки обустроят на базе физкультурно-оздоровительных центров «Росинка» и «Белые камни». Оборудование уже закуплено и завезено на территорию центров. Параллельно проводятся конкурсные процедуры для определения подрядных организаций, которые сделают основания под спортивные объекты. Средства на это выделены из республиканского бюджета.