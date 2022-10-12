Психолог перечислила признаки ПТСР Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Психолог, научный сотрудник Московского государственного психолого-педагогического университета Анастасия Николаева рассказала россиянам про посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и его признаки.

По словам эксперта, при ПТСР человек стремится избегать ситуаций, похожих на травмировавшую его, а также он может мучаться от кошмаров и флешбэков - непроизвольных воспоминаний о травмирующей ситуации.

В беседе с изданием Газета.Ru она отметила, гранью данного расстройства является возможность адаптироваться и жить полноценной жизнью.

- Если реакции человека на события мешают ему жить и работать - пора к специалисту. ... Если человек плачет пять раз в день и не может сосредоточиться - это проблема. Вопрос, что и как вызывает такое поведение. Если он будет плакать, только если видит в кино смерть домашнего животного, которая напоминает ему о смерти своего питомца, это нормально. Но если человек будет рыдать при любом упоминании слова "смерть"... - это уже тревожный симптом, - объяснила психолог.

Николаева также акцентировала внимание на том, что ПТСР может иметь симптомы, схожие с проявлениями других расстройств, однако его отличительный признак - наличие события, которое угрожало жизни человека.

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