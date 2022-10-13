Зеленский запросил 7 млрд долларов внешних кредитов на газ, уголь и восстановление инфраструктуры

Зеленский попросил внешних кредитов на семь миллиардов долларов. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский запросил порядка семи миллиардов долларов внешних кредитов. Об этом Зеленских заявил, выступая в онлайн-формате на конференции Всемирного банка и Международного валютного фонда в среду 12 октября.

По словам Зеленского, Украине необходимо порядка двух миллиардов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры. Также не менее пяти миллиардов долларов украинский президент рассчитывает получить на покупку энергоносителей.

«Нужны кредитные лимиты на покупку газа и угля для будущего отопительного сезона. Объем помощи на этот год должен быть не менее 5 миллиардов долларов», - сказал Зеленский, подчеркнув, что получение кредитов в таком объеме обеспечит Украине стабильность.

Тем временем украинские власти играют в лживую арифметику, боясь рассказать правду – еще несколько дней ударов по электростанциям могут лишить страну ключевых ресурсов. Подробности здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что Канада направит Украине новый пакет военной помощи на 34 миллиона долларов. В него входят артиллерийские снаряды, зимнее обмундирование и камеры для дронов.