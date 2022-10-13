Пользователи Twitter усомнились в компетентности главы Еврокомиссии после слов о России и миропорядке

Пользователи Twitter раскритиковали Урсулу фон дер Ляйен за ее пост о России. Фото: REUTERS

Пользователи социальной сети Twitter назвали возмутительным пост главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором еврочиновница написала, что для восстановления миропорядка будет недостаточно поражения России в украинском конфликте.

Юзеры оставили множество комментариев к посту фон дер Ляйен, в которых обвинили ее в некомпетентности, лжи и развале Евросоюза и посоветовали уйти в отставку. Комментаторы выразили главе Еврокомиссии недоверие и заявили о недопустимости вмешательства Евросоюза в украинский конфликт.

«Чем больше я вас слушаю и смотрю на то, что выделаете, тем больше доверяю Путину», - написал один из пользователей социальной сети.

Ранее читатели французской газеты Le Figaro возмутились отказом фон дер Ляйен примириться с Россией и заявили, что «ЕС — бесполезная штука вроде НАТО».

Также сообщалось, что глава Еврокомиссии пообещала, что ЕС избавится от энергозависимости от России в ближайшие полгода. В частности, для этого Урсула фон дер Ляйен призвала избегать ситуаций, когда представители стран Евросоюза конкурируют друг с другом за поставщиков, тем самым провоцируя рост цен.