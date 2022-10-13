Мэр Белгорода Иванов сообщил об осколках ракет на 15 улицах города после обстрела со стороны ВСУ

На 15 улицах Белгорода найдены осколки после обстрела со стороны ВСУ. Фото: ТГ-канал мэра Белгорода Антона Иванова.

На пятнадцати улицах Белгорода в субботу 12 октября найдены осколки. Об этом глава городской администрации Антон Иванов написал в Telegram, рассказывая о последствиях обстрела Белгорода со стороны ВСУ.

По словам мэра, ни одна из выпущенных украинскими военными ракет не достигла цели, сработали системы противовоздушной обороны.

«Незначительно повреждены 5 автомобилей. В 5 частных домах выбиты или лопнули окна. Поступили сообщения о небольших повреждениях гаража и теплицы», - сообщил Иванов, добавив, что городские службы оперативно помогут гражданам с восстановлением имущества.

Также Иванов рассказал о выбитых окнах в торговом центре и повреждении электропроводов на одной из улиц города.

Напомним, в среду 12 октября примерно в 17.30 по московскому времени в центре Белгорода прозвучало шесть взрывов. В небе над городом были заметны следы работы ПВО.

Тем временем власти Франции и Дании работают над передачей Вооруженным силам Украины шести артиллерийских установок Caesar, сообщил французский президент Эммануэль Макрон.

Также сообщалось, что Канада направит Украине новый пакет военной помощи на 34 миллиона долларов. В него входят артиллерийские снаряды, зимнее обмундирование и камеры для дронов.