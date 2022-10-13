Российские военные эвакуируют жителей освобожденных Артемовска и Соледара в Первомайск

Чиновник администрации Первомайска Гарбар рассказал об эвакуации жителей Артемовска и Соледара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные эвакуируют жителей освобожденных районов Артемовска и Соледара и ряда сел в Первомайск. Об этом в среду 12 октября рассказал завсектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар.

По словам чиновника, с воскресенья 9 октября эвакуированы 16 жителе Артемоска, Соледара, Иванграда, сел Зайцево и Покровское.

«Все люди отправлены на данный момент в ДНР, были обеспечены продуктовыми наборами, жильем с воскресенья. Они почувствовали себя в безопасности благодаря российской армии», - рассказал Гарбар РИА Новости, добавив, что в целях безопасности людей эвакуировали ночью, чтобы не дать возможность ВСУ ударить по мирному населению.

Виктор Гарбар рассказал, что у жителей этих населенных пунктов не было ни света, ни воды и были очень ограниченные запасы продовольствия.

Ранее сообщалось, что российские военные отбили атаку трех рот ВСУ на поселок Кисловка, боевикам изначально удалось вклиниться в оборону, но позже они были отброшены, сообщили 12 октября, в Минобороны РФ.

Также российские войска отбили попытки противника форсировать реку Жеребец в Луганской народной республике. «Уничтожено три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60-ти украинских военных», - сообщили в российском Минобороны.

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