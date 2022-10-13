Страны Евросоюза разочаровались в США из-за завышенных цен на газ

Страны ЕС разочаровались в США из-за того, что Вашингтон наживается на энергокризисе в Европе. Фото: REUTERS

Европа проявляет выражает разочарование и обеспокоенность из-за американской экономической политики, в частности, из-за заработка США на энергокризисе европейцев. Такой способ заработка называет аморальным обозреватель Global Times Ху Сицзинь.

Обозреватель отмечает, что страны ЕС, в частности, Германия и Франция открыто заявляют о недовольстве в отношении США. В качестве примера Ху Сицзинь приводит канцлера Германии Олафа Шольца, раскритиковавшего принятый в США закон о снижении инфляции и еврокомиссара Валдиса Домбровски, который предупредил о негативном влиянии этого закона на автомобильную промышленность стран ЕС.

Обозреватель отметил, что Вашингтон наживается на проблемах европейцев.

«Они зарабатывают на катастрофе европейцев, страдающих от энергетического кризиса. Крайне аморальный способ заработка», - написал Ху Сицзин, добавив, что Европа рискует превратиться из глобального игрока в вассала США, если не изменит своей позиции.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский запросил 7 млрд долларов внешних кредитов на газ, уголь и восстановление инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что вслед за «Северным потоком» из строя выведен российский нефтепровод «Дружба» в Европе.