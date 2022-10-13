Москва ответит на вызывающие недоумение антироссийские санкции Японии

Захарова прокомментировала новые антироссийские рестрикции, введенные Японией. Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва намерена дать адекватный ответ на очередные рестрикции в отношении России, введенные правительством Японии. Об этом заявила в среду 12 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя введение правительством Японии запрета на поставки в Россию материалов «для производства химического оружия». Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД, он доступен здесь.

Дипломат отметила, что Япония, вводя рестрикции, беспрекословно следует в русле антироссийского курса Запада и напомнила, что Токио так и не утилизировал по прошествии более 70 лет огромное количество химбоеприпасов на оккупированной им в свое время территории КНР, в то время как Россия в 2017 году уничтожила все запасы своего химического оружия .

«Цинизм ситуации усиливается тем, что Япония так и не раскаялась за свои преступные эксперименты в годы Второй мировой войны по применению бактериологического и химического оружия, в том числе под эгидой отряда 731», - заявила Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что Япония расширила санкционный список против России. В него включены еще девять организаций и свыше 80 физических лиц.

Тем временем японские СМИ сообщают, что суши-индустрия в Японии испытывает кризис из-за антироссийских санкций Запада и предпринятых Москвой ответных мер.