Глава российского ГИБДД Черников предложил увеличить скоростной режим вместо снижения

Глава российского ГИБДД предложил "ускорить" российские дороги. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На российский дорогах необходимо увеличивать скоростной режим. Об этом заявил в среду 12 октября начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников, выступая на конференции по безопасности дорожного движения в рамках международной выставки «Дорога-2022».

По мнению Черникова, российские дороги нуждаются в «ускорении» для обеспечения комфортного и быстрого передвижения автомобилистов.

«Конечно, чем хуже дороги, тем для нас лучше... Чем хуже дорога, тем ниже смертность: где ямы появились, народ сразу притормаживает, аккуратно едет, хотя не должно так быть. Люди должны комфортно, быстро передвигаться», - цитирует Черникова РИА Новости.

Глава ГИБДД заявил также, что увеличение скоростного режима даст положительный экономический эффект.

«Надо дороги ускорять. Мы про это несколько раз говорили. Увеличивать скоростной режим потока и так далее, пропускную способность увеличивать», - сказал Черников.

Глава ведомства напомнил, что в России порядка полутора миллиона километров дорог.

«Нам нельзя допускать снижение скоростного режима, МВД против снижения скоростного режима, против категорически», - резюмировал Черников.

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