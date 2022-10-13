Глава российского ГИБДД Черников предложил увеличить скоростной режим вместо снижения

Глава российского ГИБДД предложил "ускорить" российские дороги.
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
На российский дорогах необходимо увеличивать скоростной режим. Об этом заявил в среду 12 октября начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников, выступая на конференции по безопасности дорожного движения в рамках международной выставки «Дорога-2022».
По мнению Черникова, российские дороги нуждаются в «ускорении» для обеспечения комфортного и быстрого передвижения автомобилистов.
«Конечно, чем хуже дороги, тем для нас лучше... Чем хуже дорога, тем ниже смертность: где ямы появились, народ сразу притормаживает, аккуратно едет, хотя не должно так быть. Люди должны комфортно, быстро передвигаться», - цитирует Черникова РИА Новости.
Глава ГИБДД заявил также, что увеличение скоростного режима даст положительный экономический эффект.
«Надо дороги ускорять. Мы про это несколько раз говорили. Увеличивать скоростной режим потока и так далее, пропускную способность увеличивать», - сказал Черников.
Глава ведомства напомнил, что в России порядка полутора миллиона километров дорог.
«Нам нельзя допускать снижение скоростного режима, МВД против снижения скоростного режима, против категорически», - резюмировал Черников.
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