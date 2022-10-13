Глава евродипломатии Боррель раскритиковал медлительных и неэффективных подчиненных

Глава евродипломатии Боррель раскритиковал своих подчиненных, назвав их медлительными. Фото: REUTERS

Глава евродипломатии Жозеп Боррель публично раскритиковал своих подчиненных за неэффективость и медлительность. Об этом он заявил в интервью изданию Guardian. Поводом для претензий стало то, что евродипломаты не смогли предвидеть начало спецоперации России на Украине, отметил Боррель, призвав своих подчиненных впредь более активно реагировать на изменения обстановки.

«Я хочу, чтобы меня информировали вы, а не пресса. Порой я узнавал больше о том, что происходит, из газет, нежели из ваших докладов. Они приходят с большим опозданием. Я должен быть самым осведомленным человеком в мире», - цитирует Борреля издание.

Ранее пользователи Twitter усомнились в компетентности главы Еврокомиссии после слов о России и миропорядке. Комментаторы обвинили фон дер Ляйен во лжи и развале Евросоюза.

Тем временем страны Евросоюза разочаровались в США из-за завышенных цен на газ. Global Times отмечает обеспокоенность европейцев из-за американской экономической политики.