Находящийся в тюрьме США россиянин Бут надеется вернуться на родину, рассказал посол Антонов

Посол РФ в США Антонов посетил в тюрьме россиянина Виктора Бута. Фото: автопортрет Виктора Бута.

Россиянин Виктор Бут, находящийся в тюрьме в США, ждет, что Москва примет решение, которое позволит ему вернуться на родину. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. В среду 12 октября Антонов посетил Виктора Бута и провел полуторачасовую беседу с ним.

«Он очень рассчитывает, очень ждет решения Москвы на сей счет. С хорошей приятной улыбкой мы на этом расстались», - цитирует Антонова РИА Новости.

Антонов заверил Виктора Бута, что российское посольство будет делать все для того, чтобы он быстрее оказался дома и будет поддерживать его во время нахождения в американской тюрьме.

Напомним, Виктор Бут был приговорен в апреле 2012 года американским судом к 25 годам заключения за сговор с целью контрабанды оружия.

Что пережил в американской тюрьме «оружейный барон №1» Виктор Бут, читайте здесь на KP.RU. Россиянин дважды был при смерти.

В 2022 году США предложили обменять «оружейного барона» Виктора Бута на осужденных в России американских граждан - баскетболистку Грайнер и шпиона Уилана.