Инцидент с американской звездой может спровоцировать прямой конфликт США с Россией

Обозреватель предостерегает американских селебрити от посещения Украины. Фото: REUTERS

В случае инцидента с американской знаменитостью на территории Украины Вашингтон может перейти к прямому конфликту с Москвой, который, в свою очередь, может дать толчок началу ядерной войны. Об этом предупреждает обозреватель Federalist Джордан Бойд, призывая американских селебрити не ездить на Украину до урегулирования конфликта на территории этой страны.

«Таким знаменитостям как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны», - пишет Бойд, отмечая, что если кто-то из знаменитостей пострадает во время нахождения на Украине, «американские разжигатели войны» могут использовать инцидент как оправдание для вступления Америки в украинский конфликт.

Напомним, голливудская актриса Анджелина Джоли посетила Львов в мае 2022 года. Звезда сходила в кофейню, посетила военный госпиталь и детский приют. Сообщалось, что Джоли выразила намерение усыновить двоих украинских детей-сирот, но не сдержала обещание.

На Украину с начала конфликта приезжали и другие американские актеры и кинематографисты.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 октября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.