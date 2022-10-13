Глава Минфина США Йеллен предложила установить предельную цену на российскую нефть в пределах 60 с небольшим долларов за баррель

Глава Минфина США рассказала, сколько по ее мнению должна стоить российская нефть. Фото: REUTERS

Министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить предельную цену на российскую нефть «60 с чем-то» долларов за баррель. Такое предложение она высказала на мероприятиях в рамках осенней сессии Всемирного банка и Международного валютного фонда.

«Цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть», - сказала Йеллен.

Министр также заявила, что себестоимость добычи нефти в России низка, а США пытаются защитить мировой энергетический рынок от возможных последствий взлетов цен на энергоносители.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что идея Запада ввести потолок цен на газ приведет к росту его стоимости.

Также Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы с потолком цен. Страна не намерена за свой счет обеспечивать чужое благополучие, отметил российский президент.

Тем временем Минфин США раскрыл план формирования потолка цен на российскую нефть.