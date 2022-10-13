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Экономика13 октября 2022 1:32

Глава Минфина США Йеллен предложила установить предельную цену на российскую нефть в пределах 60 с небольшим долларов за баррель

Американский министр заявила, что таким образом США пытаются защитить мировой энергетический рынок
Мария ПАВЛОВА
Глава Минфина США рассказала, сколько по ее мнению должна стоить российская нефть.

Глава Минфина США рассказала, сколько по ее мнению должна стоить российская нефть.

Фото: REUTERS

Министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить предельную цену на российскую нефть «60 с чем-то» долларов за баррель. Такое предложение она высказала на мероприятиях в рамках осенней сессии Всемирного банка и Международного валютного фонда.

«Цена в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть», - сказала Йеллен.

Министр также заявила, что себестоимость добычи нефти в России низка, а США пытаются защитить мировой энергетический рынок от возможных последствий взлетов цен на энергоносители.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что идея Запада ввести потолок цен на газ приведет к росту его стоимости.

Также Владимир Путин заявил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы с потолком цен. Страна не намерена за свой счет обеспечивать чужое благополучие, отметил российский президент.

Тем временем Минфин США раскрыл план формирования потолка цен на российскую нефть.