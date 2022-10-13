Обозреватель NI предупредила, что Нью-Йорк может превратиться в пыль из-за ВСУ

Американский обозреватель предупредила об опасности "превращения Нью-Йорка в пыль" из-за действий ВСУ. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Нью-Йорк может превратиться в пыль, если Украина попытается силой вернуть Крым. Такой прогноз сделала обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра. Публицист отметила, что ВСУ ставит перед собой захватнические цели, что в перспективе может спровоцировать начало ядерной войны.

Также Майтра объяснила, почему миллиардер Илон Маск предложил свой план урегулирования украинского конфликта.

«Илон Маск, как и любой здравомыслящий человек с головой на плечах, обеспокоен этим. Никто не хочет, чтобы Нью-Йорк превратился в пыль в попытке отвоевать Крым», - пишет обозреватель.

Тем временем Госдеп США ответил на призыв Зеленского к «превентивным ударам» по России, заверив, что США не будут вовлекаться в конфликт напрямую.

Напомним, американский предприниматель-миллиардер Илон Маск предложил шокировавшие Запад условия мира между Россией и Украиной. Речь идет о повторном референдуме на новых российских территориях и нейтральном статусе Украины.