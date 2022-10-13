Погибшего на Крымском мосту водителя взорвавшегося грузовика предварительно не подозревают в причастности к теракту

Водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика предварительно не подозревают в причастности к теракту. Фото: REUTERS

Водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика предварительно не проходит по делу в качестве подозреваемого. Об этом в четверг 13 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Правоохранительные органы допускают, что водитель грузовика ничего не знал о готовящемся теракте.

«Мужчина, который был за рулем грузовика, предварительно, не подозревается силовыми структурами в причастности к совершению теракта. Вероятно, он сам не знал, что исполняет преступный заказ», - сообщил агентству собеседник.

Ранее семья водителя взорвавшейся фуры на Крымском мосту рассказала, что им известно о трагедии. Дочь водителя рассказала KP.RU, что не верит в вину отца.

Напомним, теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября.

Тем временем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что установлены 12 лиц причастных к взрыву на Крымском мосту. По мнению следствия, все они имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта.