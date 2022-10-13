В Киеве объявили воздушную тревогу утром 13 октября

В Киеве в пять утра объявили воздушную тревогу. Иллюстративное фото. Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Киеве утром в четверг 13 октября. Об этом сообщает в социальных сетях мэрия украинской столицы.

Всех просят срочно пройти в укрытия.

«В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской обороны», - сказано в сообщении в Telegram.

Сообщения появились в социальных сетях киевской администрации в пять часов утра.

Напомним, Россия в течение нескольких дней наносит удары по объектам инфраструктуры Украины в ответ на совершенный 8 октября террористический акт – подрыв грузовика на Крымском мосту.

Президент России Владимир Путин в выступлении 10 октября 2022 сообщил про удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины и предупредил о новых ударах, если Киев не прекратит террористическую деятельность в отношении РФ.

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых России. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», - сказал президент.

Тем временем украинские власти играют в лживую арифметику, боясь рассказать правду – еще несколько дней ударов по электростанциям могут лишить страну ключевых ресурсов.