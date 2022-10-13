Что произошло в ночь на 13 октября

В США осудили Анджелину Джоли и других селебрити за поездки на Украину, которые якобы могут спровоцировать ядерный конфликт. Фото: REUTERS

В США бьют тревогу из-за поездок американских знаменитостей на Украину, боясь, что инцидент с кем-то из селебрити на территории этой страны может привести к ядерной войне.

В Белом доме заявили о повышении рисков втягивания США и НАТО в конфликт на Украине. Такую оценку дал представитель Совбеза США Джон Кирби.

Президент Украины Зеленский запросил у МВФ и Всемирного банка 7 млрд долларов внешних кредитов на газ, уголь и восстановление инфраструктуры.

Погибшего на Крымском мосту водителя взорвавшегося грузовика предварительно не подозревают в причастности к теракту. Правоохранительные органы допускают, что водитель ничего не знал о готовящемся взрыве.

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Московский фотограф Дмитрий Кох стал лауреатом премии Wildlife Photographer Of The Year-2022 в категории Urban Wildlife (Дикая природа в городе). На снимке-победителе запечатлены белые медведи в заброшенном доме.

Глава Минфина США Йеллен предложила установить предельную цену на российскую нефть в пределах 60 с небольшим долларов за баррель. По мнению американского министра, затраты России на добычу нефти невелики.

Глава российской ГИБДД Черников предложил увеличить скоростной режим на дорогах по экономическим причинам и для комфорта водителей.