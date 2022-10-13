Байден назвал резолюцию ГА ООН показателем отношения мира к действиям России на Украине

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден прокомментировал принятие резолюции Генеральной ассамблеи (ГА) Организации объединенных наций (ООН) о непризнании референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областях. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Мир только что продемонстрировал, что он более, чем когда-либо, сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения", - подчеркнул Байден.

Американский лидер выразил уверенность, что это также является сигналом того, что Москва "не может стереть с карты суверенное государство".

Как ранее писал сайт KP.RU, Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о непризнании референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. За резолюцию проголосовали 143 страны. Против проголосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа. 35 стран воздержались.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в трусости из-за отказа провести тайное голосование по вопросу референдумов. Глава МИД РФ объяснил это тем, что "американцы затерроризировали развивающиеся страны, угрожают лишить помощи, угрожают послам в Нью-Йорке".