В Китае заметили страх Столтенберга при объявлении о ядерных учениях НАТО

Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

В заявлениях генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о проведении учений сил ядерного сдерживания Североатлантического альянса прослеживается чувство страха. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

"В заявлениях Столтенберга прослеживается чувство страха — страха показаться слабым, если НАТО не станет бить себя в грудь перед Россией", - говорится в публикации.

По оценке китайских журналистов, НАТО не помогает Украине, а ведет к ее самоуничтожению, продолжая путь на дальнейшую эскалацию напряженности.

"Они сузили свой выбор в конфликте, оставив лишь один путь — дальнейшее нагнетание напряженности", - уверены в Китае.

Как ранее писал сайт KP.RU, НАТО проведет учения по ядерным силам сдерживания в ближайшее время. Об этом заявил во вторник, 11 октября 2022 года, Йенс Столтенберг во время пресс-конференции, уточнив, что это будут плановые учения.

Напомним, заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не угрожает никому применением оружия массового поражения, это в западных столицах вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь изобличить Москву.