Истребитель украинских ВВС разбился под Винницей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в минувшую среду, 13 октября, под Винницей разбился украинский истребитель. Об этом заявило командование Военно-воздушных сил (ВВС) Украины, где также заявили, что пилоту удалось успешно катапультироваться.

Кроме того, стало известно, что летчик начал терять управление по неустановленным техническим причинам, однако пилоту удалось успешно катапультироваться.

«Двенадцатого октября около 21.00 вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил. Летчик успешно катапультировался», - сказано в заявлении ведомства.

При этом командование ВВС Украины не сообщило, с чем именно был связан данный инцидент.