Володин пообещал еще более жесткий ответ на новые возможные теракты киевского режима

Вячеслав Володин Фото: из соцсетей

Ответ России в случае продолжения терактов со стороны Киева будет еще более жестким. Об этом заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в четверг, 13 октября 2022 года.

"Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким, - написал Володин в своем телеграм-канале. - Все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Кто окажет сопротивление - уничтожены".

Политик напомнил, что не только РФ, но и другие страны мира переговоров с террористами не ведут.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин сообщил, что Киев давно использует террористические методы, в чем украинские власти неоднократно признавались.

Напомним, российский лидер назвал терактом взрыв на Крымском мосту, который произошел в 8 октября 2022 года. По его словам, в роли заказчиков выступили киевские спецслужбы. Владимир Путин также обратил внимание, что украинские спецслужбы уже осуществили три теракта на Курской атомной электростанции, подрывая линии.