Профессор сравнил сланцевое масло, которое Эстония начнет применять для отопления, со сжиганием битума

В Таллине посчитали данное топливо альтернативой газу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Эстонии нашли выход из сложного положения с отоплением городов. Котельный в граничащей с Россией Нарвой будут работать на органически насыщенном сланце.

Сланцевом маслом надеются заменить природный газ на большей территории Вяндра (часть уезда Пярнумаа). Переход намерены осуществить уже в конце ноября, но о том, что данное топливо совсем не экологично, не говорят. Профессор РГУ нефти и газа имени Губкина Валерий Бессель рассказывает, что сланца, насыщенного органикой, в Эстонии очень много. Раньше в стране на нем работали многие котельные. Это было во времена Советского Союза, первая была запущена в 1965 году, а вторая – в 1973-м.

- Это я говорю как человек, который родился и вырос в Эстонии, и родители которого участвовали в строительстве этих электростанций, — рассказывает эксперт Пятому каналу.

После Таллин отказывался от использования подобных электростанций, так как вредоносность применения сланцевого масла не подлежит обсуждению. Профессор сопоставляет эффект от ее использования с опасностью, как при сжигании битума или последствиями переработки дизельного топлива.

- Тоже самое, что сжигать битум: получаются оксиды углерода, оксиды азота, плюс там еще твердый остаток образуется, это пыль от сжигания тяжелого органического топлива, - рассказывает эксперт.

Он отметил, что человеку лучше не дышать подобными продуктами, так как это чревато многочисленными проблемами.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что многие высказывания Эстонии о событиях на Украине можно назвать "грязными провокациями".

- К сожалению, это может привести не только к экономическому краху Прибалтики, но и к эскалации конфликта, - сказал он "Известиям".

Эстония же ввела запрет на въезд россиян в страну. С момента его действия отказ получили 10 россиян с действия, сообщат телеканал "360".