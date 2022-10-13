Посол РФ во Франции рассказал об участии Парижа в урегулировании на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рассчитывать на глобальное участие Парижа в урегулировании конфликта на Украине на данный момент не приходится, а лучше рассчитывать на его подключение по конкретным вопросам. Такое мнение высказал российский посол во Франции Алексей Мешков.

«Главный игрок находится не в Европе, он находится за океаном, поэтому европейские страны не могут играть какой-либо решающей роли в возможном процессе урегулирования», - заявил он в интервью РИА Новости, отметив, что «Германии и Франции был свой звездный час, когда они были гарантами минских соглашений», однако, они «ничего не сделали для их реализации, поэтому рассчитывать на какое-то глобальное участие Франции сегодня не приходится».

Мешков также заявил, что Париж занял нелогичную позицию в отношении ударов по российским объектам инфраструктуры, таким как Крымский мост и Запорожская атомная электростанция (АЭС».

«Французы выработали для себя такую позицию ... «Если бы Россия не начала спецоперацию, то этих ударов бы и не было». Вы сами понимаете полное отсутствие тут логики и, по сути, нежелание принимать участие в поисках мирных развязок», - заявил дипломат.