Путин призвал разморозить средства Афганистана

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию в Афганистане острейшим вызовом безопасности и призвал разморозить средства этой страны. Соответствующее заявление прозвучало на Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии в четверг, 13 октября 2022 года.

"Эта страна более 20 лет военного присутствия США и НАТО, провала их политики, оказалась неспособна решить проблемы с террористическими угрозами, - уточнил глава государства. - Что подтверждает череда терактов, в том числе и взрыв у российского посольства 5 сентября. Мы настоятельно призываем компенсировать ущерб и разморозить средства Афганистана".

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин выразил уверенность, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к российской безопасности.

Российский лидер также раскритиковал идеи Запада размещать беженцев из Афганистана в странах Центральной Азии до получения виз в США и Европу. Как отметил глава государства, Россия не хочет, чтобы под видом беженцев из Афганистана в стране появились боевики.