В Госдуме предложили давать семь дней отпуска в связи со смертью родственников Фото: Сергей ГАПОН

В Госдуме предложили увеличить отпуск, который предоставляется сотрудникам в связи со смертью близкого родственника. В настоящий момент дается пять дней, а депутат Госдумы Евгений Федоров выступает с инициативой увеличить этот срок до сети дней. Свое обращение парламентарий направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Увеличенный срок депутат предлагает предоставлять если родственник умер за пределами РФ или в другом регионе, так как дорога займет больше времени.

Парламентарий просит министра рассмотреть вопрос об увеличении отпуска в подобных случаях, при условии сохранения заработной платы, пишет RT.

Тем временем, в Москве близкие родственники мобилизованных смогут получить выплату в качестве социальной поддержки. Призванным гражданам в качестве мер дополнительной поддержки выплатят 50 тыс. рублей в месяц, пишет газета "Известия".

А юрист Асия Мухамедшина объяснила, что только военные суды вправе лишать водительских прав мобилизованных граждан, об этом сообщает "Свободная пресса".