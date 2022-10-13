Захарова заявила, что для Зеленского мир ограничивается только Западом

Захарова заявила, что для Зеленского мир ограничивается Западом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что для президента Украины Владимира Зеленского весь мир ограничивается одним Западом, а также странами Североатлантического альянса. Таким образом дипломат прокомментировала слова украинского лидера о том, что якобы «никто из нормальных цивилизованных лидеров с Россией не хочет общаться».

«Вот это и есть неонацистская логика - он не считает за "нормальных" не НАТОвцев. Весь мир по Зеленскому - только Запад. Остальных нет», - написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, украинский президент «даже не замечает, как подсознательное отношение превосходства над теми, кто отличается от "белого человека", прорывается в ходе его коматозных интервью».

Напомним, накануне, 11 октября, Зеленский призвал страны «Большой семерки» разместить на границе Украины и Белоруссии международных наблюдателей для контроля за ситуацией, а также создать «воздушный щит» в виде современных систем ПВО. Кроме того, украинский лидер заявил о необходимости введения новых санкций в отношении России.