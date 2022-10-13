Степашин: Никакой замены Путину нет и быть не может

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин считает, что на данный момент президенту России Владимиру Путину нет замены и ему нужно остаться на своем посту, особенно в сегодняшних условиях.

«Наверное, многие думали, что через два года надо ли идти Путину в президенты или нет, я тоже об этом думал. Но сейчас совершенно очевидно, что никакой замены быть не может, особенно в ситуации частичной мобилизации, по сути дела активных боевых действий против НАТО», - приводит РИА Новости слова экс-председателя правительства.

Как уточнил Степашин, он сам считает, что «вечно нельзя быть руководителем страны», однако в текущей ситуации Путину необходимо остаться на посту.

«Мы не должны повторять 1917 год, когда ближайшее окружение Николая II по сути дела его предало. Я считаю, что Путину придется, хочет или не хочет, свой крест пронести еще, до того, как мы действительно сможем сделать настоящий мир», - добавил он.

Напомним, в начале мая 2018 года начался четвертый президентский срок Путина. Следующие выборы российского президента состоятся в 2024 году. Путин, согласно поправкам Конституции РФ, может баллотироваться на новый срок.