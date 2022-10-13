ЦТАК: КНДР запустила две ракеты в направлении Желтого моря

Южнокорейские журналисты сообщили о запуске двух ракет в КНДР Фото: REUTERS

КНДР запустила две ракеты в направлении Желтого моря. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в четверг, 13 октября 2022 года.

По данным южнокорейских журналистов, испытания прошли под руководством лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Северной Корее завершили новые широкомасштабные испытания ракетного оружия. Речь идет о целой серии тестовых запусков с 25 сентября по 9 октября 2022 года, во время которых армия КНДР опробовала новые образцы вооружений.

Напомним, опубликованы фотографии с северокорейских учений по подготовке подразделений тактического ядерного оружия, которые проинспектировал Ким Чен Ын. По данным местных средств массовой информации, глава Северной Кореи осуществлял "полевое руководство" учениями.